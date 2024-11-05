12縣市發布陸上強風特報 北台灣濕涼下探20度

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（中央社台北5日電）中央氣象署指出，今天東北季風持續增強，北台灣整日濕涼，預測北部、東北部及東部全天溫度在攝氏20至26度；凌晨3時許，台中市等12縣市發布陸上強風特報。

中央氣象署表示，今天東北季風持續增強，迎風面雲量偏多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其中桃園以北及宜、花地區降雨機率較高，尤其宜蘭地區有局部大雨出現的機率，基隆北海岸、大台北山區亦有較大雨勢；其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣整日濕涼，預測北部、東北部及東部全天溫度在20至26度，中南部及東南部高溫可達28至30度，夜晚低溫為22至23度，中南部日夜溫差較大。

中央氣象署指出，東北風增強，今天凌晨3時55分發布桃園、竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、屏東、台東、澎湖、金門、連江等12縣市陸上強風特報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1131105