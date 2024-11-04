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玉長公路坍方受阻 搶通臨時便道每日3時段放行

2024/11/4 09:15
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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）台30線29.5公里處玉長公路東洞口，因颱風康芮在山區降下超大豪雨，導致邊坡坍滑土石約5萬方，影響玉長隧道通行，台東工務段昨天下午完成臨時便道，後續配合施工管制放行。

省道台30線玉長公路，串連花蓮縣玉里鎮與台東縣長濱鄉，全長16.22公里，是唯一以隧道方式穿越海岸山脈的公路，連結花東縱谷與東海岸。

公路局南區養護工程分局發布訊息表示，為盡速恢復民眾利用台30線來往台東與花蓮的交通，台東工務段於災害發生後，立即調派大型機具日夜搶災，已於3日下午5時先行完成臨時便道搶通作業，恢復基本通行需求。

由於災害規模較大，現場仍持續進行道路補強以提升安全，加上山區仍有間歇性降雨，後續將配合施工實施通行管制，開放時間為每日上午6時30分至7時30分，中午12時至下午1時，下午5時至6時，夜間不開放通行，並視搶修進度滾動調整開放時間，解除管制措施將另行公告。

公路局呼籲用路民眾，下雨過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路；同時應特別注意路況資訊。（編輯：方沛清）1131104

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