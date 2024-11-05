颱風銀杏向西北行 吳德榮：進入南海機率最高 8日起台灣東側水氣增

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象專家吳德榮今天表示，綜整各國預測，颱風「銀杏」以偏西通過呂宋島北端近海、進入南海的機率最高；8至11日台灣東側的水氣因「銀杏」而漸增，北海岸、大台北山區及東北部局部較大降雨。

根據中央氣象署最新資訊，輕颱「銀杏」今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方約1140公里海面上，以每小時26公里速度，向西北進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新各國官方路徑預測圖顯示，「銀杏」未來2天向西北進行，接近台灣東南方海面，移速減慢，轉向偏西；第4、5天再略加速，通過呂宋島北端近海，進入南海。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，「銀杏」個別模擬路徑大多轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部，進入南海；僅有極少數個別模擬路徑仍向東北迴轉；目前模擬其直接「侵台」的機率不高，「共伴效應」的強弱需持續觀察。

颱風銀杏5日凌晨2時各國預測路徑。（圖取自NCDR天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）

他表示，今天受東北季風影響，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南為晴朗穩定的天氣；北台灣氣溫下降、略轉濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮提到，明天、7日東北季風略轉乾，北海岸、東北部及東部多雲，偶有一些局部、零星降雨的機率，背風面都是晴朗穩定的天氣；北台灣偏涼，中南部白天微熱早晚涼，冷空氣雖不強，但清晨有輻射冷卻加成，本島平地最低氣溫下探攝氏16度。

他表示，最新模式模擬顯示，8至11日台灣東側的水氣、因「銀杏」而漸增，北部、東半部轉有局部雨，目前模擬「共伴效應」並不強，但仍會為北海岸、大台北山區及東北部帶來局部較大降雨的威脅，應續觀察模式的調整；新竹以南仍是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升。（編輯：戴光育）1131105