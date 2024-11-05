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米其林指南餐飲進軍國門 桃機等4機場飄香

2024/11/5 12:09
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台灣國門美食愈來愈誘人，台北米其林指南必比登推介的林東芳牛肉麵，繼桃園機場後，近期進軍台北松山及高雄機場；另外，在北中南機場，吃得到米其林推介蔬食與綠星素食。

昇恆昌免稅商店取得多個機場商場營運權，近來陸續引進米其林指南美食，滿足國內外旅客味蕾。

昇恆昌今天發布新聞稿，曾入選台北米其林指南必比登推介的林東芳牛肉麵，繼進駐桃園國際機場後，近期也進軍台北松山、高雄國際機場，其以蔬果、牛大骨、牛雜等熬煮而成的湯頭，搭配牛腱心，獲旅客好評。

昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞說，米其林美食代表高品質與精緻口味，其品牌知名度與信賴度也為旅客提供保障，米其林美食對於品質的追求與堅持，也是昇恆昌希望帶給旅客的優質體驗。

另外，昇恆昌也陸續引進入選米其林指南的蔬食餐廳進駐機場，其中，台北唯一連續7年獲台灣米其林指南必比登推介的素食餐廳祥和蔬食，在桃園、高雄國際機場提供酸甜可口、帶有糖醋風味的「糖醋素雞丁飯」，由主廚調配糖醋黃金比例醬汁，採用非基因改造的素雞丁，外酥內嫩、軟Q多汁，顛覆大眾對素食的想像。

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4度獲台灣米其林指南米其林綠星殊榮的陽明春天，也進軍松山及台中國際機場，除提供泰式風情的泰式打拋香米飯套餐，還獨家與昇恆昌旗下餐廳hómee KITCHEN聯名提供泰式綠咖哩小丸子。

曹惠鈞說，無論是要品味台灣經典的牛肉麵，還是清新的素食選擇，隨著米其林美食的進駐，機場不僅是旅客的出發地，也是美食探索的起點，未來也將持續開發、引進更多美味。（編輯：管中維）1131105

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