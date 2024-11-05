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與死神拔河 員基李宗勳用葉克膜救回24命

2024/11/5 16:45（11/5 16:51 更新）
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員林基督教醫院心臟血管外科主任李宗勳（圖）5日受訪指出，民國109年他到員基替急救患者裝設葉克膜，成為員基首個靠葉克膜救活案例，截至目前在員基已使用40例、救活24人。中央社記者鄭維真攝 113年11月5日
員林基督教醫院心臟血管外科主任李宗勳（圖）5日受訪指出，民國109年他到員基替急救患者裝設葉克膜，成為員基首個靠葉克膜救活案例，截至目前在員基已使用40例、救活24人。中央社記者鄭維真攝 113年11月5日
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（中央社記者鄭維真彰化5日電）1名急性心肌梗塞患者昨天送員林基督教醫院急救，由心臟血管外科主任李宗勳率團隊裝設葉克膜，救回一命；李宗勳說，他的使命是讓患者有機會接受治療，目前已成功救活24人。

李宗勳在彰化基督教醫院任職10餘年，目前也為員林基督教醫院心臟血管外科主任，他今天接受中央社記者訪問表示，裝葉克膜過程通常都很沉重，第1次把人救活時不是大家想像得「很開心」，而是「鬆了一口氣」，能替患者爭取到治療機會。

李宗勳指出，民國109年他到員基替急救患者裝設葉克膜，成為員基第1個靠葉克膜救活案例，截至目前在員基已使用40例，救活24人。

「要增加存活率必須搶時間」，李宗勳說，除開刀房、加護病房在他抵院前須備妥所有前置作業，他自己也要縮短時間，為方便趕路他選擇騎機車，彰基到員基原本路程約20分鐘，有一次他8分鐘就抵達員基手術，因而被開3張闖紅燈、超速罰單，他自嘲是「救人象徵」。

李宗勳表示，只要病人有機會存活，他不會放棄一絲希望，每次手術不論成功或失敗，他都會找出需要精進之處，讓下次手術每個環節更完善。

李宗勳說，目前員基雖是地區醫院，但他視為醫學中心前哨站，葉克膜團隊讓南彰化這些與死神拔河的患者能有機會被救回，才可進行後續治療。（編輯：謝雅竹）1131105

#員林基督教醫院
#葉克膜
#李宗勳
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