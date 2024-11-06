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北美台灣醫師40週年 副總統：Taiwan can help

2024/11/6 13:21（11/6 14:01 更新）
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副總統蕭美琴6日出席「NATMA北美洲台灣人醫師協會40週年慶祝大會暨第2屆台美醫療合作論壇」致詞表示，NATMA成功展現國際醫療、人道關懷精神，在台灣國民外交、國際形象大大加分，提高台灣能見度，更展現Taiwan can help和Taiwan is helping的精神。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
副總統蕭美琴6日出席「NATMA北美洲台灣人醫師協會40週年慶祝大會暨第2屆台美醫療合作論壇」致詞表示，NATMA成功展現國際醫療、人道關懷精神，在台灣國民外交、國際形象大大加分，提高台灣能見度，更展現Taiwan can help和Taiwan is helping的精神。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
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（中央社記者曾以寧台北6日電）副總統蕭美琴今天出席「北美洲台灣人醫師協會40週年慶祝大會暨第2屆台美醫療合作論壇」表示，協會常年發揮人道精神，充分展現Taiwan can help精神，為台美醫療合作做出貢獻。

蕭副總統致詞表示，北美洲台灣人醫師協會（NATMA）是北美洲最具規模與影響力的台灣醫療專業團體，成立40年來，用自身專業發揮人道精神、無私奉獻，不論在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中、全世界面臨戰爭威脅時，到中南美洲、東南亞國家等醫療資源缺乏區，或到烏克蘭義診。

副總統指出，NATMA成功展現國際醫療、人道關懷精神，在台灣國民外交、國際形象大大加分，提高台灣能見度，更展現Taiwan can help和Taiwan is helping的精神而且每年世界衛生組織（WHO）宣達團，都會到日內瓦為台灣發聲，為台灣參加國際組織受到不公平對待抗議，展現台灣人的意志，展現國際參與精神。

副總統說，雖然近年來，台灣面對的壓力更大，但今天的台灣更有自信，而這自信的來源，就是NATMA與台灣醫療人員持續做出貢獻，貢獻也獲得各界肯定。

副總統分享，自己擔任駐美代表時，遇到COVID-19疫情，面臨全球最大醫療危機，美國死亡患者多到醫院不知道該怎麼處理；但自己與駐處人員不僅有台灣醫師遠距診療，台灣與美國更在關鍵時刻互相分享防疫物資與疫苗，台灣並成為美國當時對國際捐贈的第1個主要國家，可看出台美醫療合作上堅韌厚實的情誼。

副總統說，台美在2020年簽署了「醫衛合作了解備忘錄」，就是為了面對未來的各種挑戰；這40年來，每個腳步都有NATMA付出，成為台美之間醫療合作的重要進程，也期待協會持續貢獻專業，提供政府專業建議、在國際醫療打拼，讓台灣人對世界的貢獻，更能被世界看得到。

副總統說，總統賴清德是台灣首任醫師出身的總統，說到各種社會問題時，上任後即成立健康台灣推動委員會，盼國人活得健康、提升健康餘命、強化醫療韌性，也要進一步跟國際醫療界合作，與國際並肩建立後疫情時代的全球關懷。（編輯：李亨山）1131106

副總統蕭美琴6日出席「NATMA北美洲台灣人醫師協會40週年慶祝大會暨第2屆台美醫療合作論壇」，在大會出席人員簽名簿上留下簽名。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
副總統蕭美琴6日出席「NATMA北美洲台灣人醫師協會40週年慶祝大會暨第2屆台美醫療合作論壇」，在大會出席人員簽名簿上留下簽名。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
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