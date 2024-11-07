颱風銀杏轉強颱對台無直接影響 8日局部短暫雨週末假日好天氣

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）中央氣象署觀測，颱風銀杏今天下午已轉為強烈颱風，但不會直接影響台灣，明天仍有短暫雨，9、10日為週休假日，多數地區都是可見陽光好天氣。

氣象署說，銀杏下午增強為強烈颱風，不過暴風圈已碰觸到呂宋島陸地，強度將逐漸減弱，研判未來持續以偏西方向逐漸進入南海，不會直接影響台灣的天氣，不過仍可能帶來沿海長浪、強風及迎風面較強的降雨。

氣象署預報，明天仍是東北季風的環境，不過有颱風外圍雲系影響，水氣較多，桃園以北、東半部地區及恆春半島為多雲短暫陣雨的天氣，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜、花地區可能出現較明顯的雨勢，而其他地區及澎金馬為多雲到晴，山區有零星短暫陣雨。

氣象署說，明天清晨各地仍偏涼，20至22度，局部溫度會再更低一些，白天各地氣溫逐漸回升，北部及宜、花高溫25至27度，中南部28至30度，感受較舒適溫暖。

氣象署預測，9、10日週休假日，東北季風稍減弱，氣溫稍回升，多數地區可見陽光，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。（編輯：陳政偉）1131107

（圖取自facebook.com/cwa.weather）