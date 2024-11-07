遭控涉碳權詐欺 福華電子：一切開發行為透明公開

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）福華智能公司開發印尼碳權，卻遭指控涉及碳權開發詐欺，福華智能澄清，一切開發行為透明公開，且開發案長期受可信任第三方機構監控與驗證，已委請律師蒐證，後續將依法提告。

在國際碳權認證機構Verra官方網站的公開審議平台上，9月11日時有人發文指控福華電子及其子公司福華智能涉及碳權開發詐欺與操弄股價，福華電子近日發出澄清指出，該發文為自由投書，並非Verra官方意見，但經過不實渲染，已造成外界混淆。

福華電子鄭重澄清，福華智能一切開發行為都透明公開，目前主導的印尼森林碳權開發案，項目編號4381，從啟動以來所有操作都符合印尼當地政府法令與政策要求，並依據國際碳市場標準進行審核及運作。

福華電子強調，公司與國際間的獨立第三方機構合作，項目流程透明且公開，從碳權的審計到核證階段都受到嚴格的監督與評估，確保每一單位的碳權都有可靠的環境效益，且福華電子項目目標在於推動生態保護、改善當地社區環境，並透過護林與育林的方式，為全球氣候變遷做出實質貢獻。

福華電子也說，關於印度尼西亞自願碳信用額度（VCC）的監管框架仍在不斷發展，VCC的具體法規尚未完全正式化，雖然合規碳信用額度框架已經完成，但自願信用額度仍在與國家標準保持一致的過程中。

福華電子說，印尼的國家法規仍在調整中，後續會遵照法規的發展而調整與國家標準保持一致。

福華電子也提到，印尼森林法23號修正案並無否定福華智能的開發行為，專案也完全按照相關規定進行，與當地林業管理單位和社群合作社合作，即使在印度尼西亞的合規減排框架下，福華電子參與碳信用開發也是合法的。

福華電子強調，任何有關於公司涉及碳權市場詐欺的指控均無事實依據，公司所推動的每一個碳權項目，包括案號4381的印尼森林碳權開發案，都是為了實現可持續發展與環境保護的長期承諾，項目的執行全程受到多方的監管與驗證，符合Verra標準與全球公認的碳權認證規範。

福華電子嚴正聲明，該網友在Verra官網上的不實指控非但無憑無據，對公司造成嚴重商譽影響，更間接影射Verra組織共同詐欺，以及傷害第三方公正驗證組織的聲譽，公司絕不寬貸，已委請律師針對不實指控進行蒐證，後續將依台灣證券交易法相關規定提出告訴。

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福華電子也澄清，關於近期公司股價的波動，福華電子從未以任何方式干預股票市場運作，所有的股價波動都屬於市場運行結果，投資人的風險來自市場波動，而非公司運營或項目管理的不當操作。

福華電子也承諾，會持續強化透明度，並保持與股東及投資者的緊密溝通，確保其利益不受不實消息的誤導，後續將一如既往，秉持企業永續發展的理念，積極參與國際碳中和的努力，相信通過開發高品質的碳權項目，能為全球氣候變遷與環境保護做出貢獻，同時推動台灣在全球碳權市場中的重要地位。（編輯：李淑華）1131107