水氣多 基隆北海岸、東北部防局部豪大雨

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象署預報，今天東北季風加上颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣仍多，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區易有局部大雨，東北部地區有機會出現豪雨。

氣象署指出，今天桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有機會下雨，其中基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區雨勢較為明顯、持續，容易有局部大雨，東北部地區更有局部豪雨的機率，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。

氣象署觀測，苗栗大河凌晨出現攝氏16.1度低溫，清晨各地偏涼，低溫約19至22度。

氣象署表示，白天北台灣及馬祖氣溫較昨天稍回升，預測馬祖高溫22度，北部、東北部、東部及澎湖、金門高溫約24至26度，其他地區為28至31度，中南部日夜溫差較大。

因台灣附近風力仍偏強，氣象署凌晨也發布陸上強風特報，恆春半島易有11級左右強陣風，桃園至彰化沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、馬祖、澎湖陣風可達9至10級，基隆北海岸、雲林、東半部沿海空曠地區及北部地區、金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高普遍在3至4公尺左右；東半部、南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島可能有長浪。

氣象署觀測，颱風「銀杏」今天凌晨減弱為中度颱風，持續以偏西方向進入南海，不會直接影響台灣的天氣。（編輯：戴光育）1131108