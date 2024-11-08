本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電上漲20元 台股早盤勁揚290點
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

水氣多 基隆北海岸、東北部防局部豪大雨

2024/11/8 08:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象署預報，今天東北季風加上颱風外圍雲系影響，台灣附近水氣仍多，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區易有局部大雨，東北部地區有機會出現豪雨。

氣象署指出，今天桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有機會下雨，其中基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區雨勢較為明顯、持續，容易有局部大雨，東北部地區更有局部豪雨的機率，南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。

氣象署觀測，苗栗大河凌晨出現攝氏16.1度低溫，清晨各地偏涼，低溫約19至22度。

氣象署表示，白天北台灣及馬祖氣溫較昨天稍回升，預測馬祖高溫22度，北部、東北部、東部及澎湖、金門高溫約24至26度，其他地區為28至31度，中南部日夜溫差較大。

因台灣附近風力仍偏強，氣象署凌晨也發布陸上強風特報，恆春半島易有11級左右強陣風，桃園至彰化沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、馬祖、澎湖陣風可達9至10級，基隆北海岸、雲林、東半部沿海空曠地區及北部地區、金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高普遍在3至4公尺左右；東半部、南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島可能有長浪。

氣象署觀測，颱風「銀杏」今天凌晨減弱為中度颱風，持續以偏西方向進入南海，不會直接影響台灣的天氣。（編輯：戴光育）1131108

#馬祖
#基隆市
#中央氣象署
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風銀杏轉強颱對台無直接影響 8日局部短暫雨週末假日好天氣
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：