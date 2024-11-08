環團首查雲林北港溪 出海口成淤積垃圾熱區

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）環團荒野保護協會今天公布河川廢棄物快篩調查，今年首納雲林北港溪，河岸段及出海口總計226.5公里，出海口為垃圾熱區，且廢棄物類型仍以塑膠為主，塑膠污染問題嚴峻。

環保團體荒野保護協會今天召開記者會公布2024年川廢調查結果，除了首度將雲林北港溪納入調查範圍外，也複查台中烏溪及大台北淡水河的變化。

雲林北港溪是孕育雲嘉平原農業發展的重要灌溉河川，調查總計完成河岸段包含北港溪、虎尾溪、雲林溪、梅林溪、林仔頭溪及出海口共計226.5公里，總計發現92萬2082公升垃圾，若以每袋14公升垃圾換算，河岸段平均每公里313袋垃圾、污染程度為D級髒亂，而海岸段平均每公里643袋垃圾、污染程度為E級超髒。

調查也顯示，因紅樹林植被及漲退潮影響淤堵大量廢棄物，使得「北港溪出海口及近海口段」成為全流域最首要的垃圾集中熱點，而農田圍繞且人跡稀少的「虎尾溪與雲林溪交界」，也發現有較多的成袋垃圾、大型建築廢棄物棄置以及就地焚毀垃圾痕跡。

除了調查北港溪外，荒野也複查台中烏溪及及大台北淡水河，其中台中烏溪包含河岸段及出海口全長214公里的流域範圍，總計發現63萬5845公升垃圾，整體垃圾污染等級雖仍為D級稍髒，但垃圾總量明顯減少4成，可看出公部門導入重點清運及加強管制推動成效。

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而大台北淡水河部分，荒野表示，去年淡水河複查發現疫後生活使河岸垃圾倍增問題後，經公部門以清運行動回應，今年再由明志科大與實踐大學師生、新北水巡隊共同執行年檢擴大調查，流域內垃圾總量減少8萬4000公升，以每袋14公升垃圾換算，河岸段垃圾密度從平均每公里156袋降至72.5袋，減幅超過50%。

荒野表示，透過調查可以發現，塑膠垃圾仍居河川廢棄物之首，顯示公私協力推廣源頭減塑、減廢的重要性，以響應實施在即的「全球塑膠公約」來加速改善河海垃圾問題。（編輯：陳政偉）1131108