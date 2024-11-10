秋鬥遊行 訴求和平反戰、民生優先

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（中央社記者張雄風台北10日電）秋鬥今天約聚集200人，訴求和平反戰、民生優先，當兩岸處於危機狀態時，應該化危機為轉機，將重心改為社會改革、讓人民有更好的生活。

2024秋鬥遊行今天登場，約20多個團體、現場約200人聚集，主要訴求是「和平反戰 民生優先」，呼籲民眾能夠站出來反對戰爭、要求和平，並且在此危機時刻針對目前台灣種種的惡劣現象，發動社會改革行動。

秋鬥召集人黃德北表示，如中東、烏克蘭等地戰爭正在發生，另一方面也看到戰爭的陰影在台海上空籠罩，不論是已發生或可能發生的戰爭；秋鬥團體不希望台灣變成另一個烏克蘭。

黃德北認為，勞工勞動條件不斷惡化，勞動工時沒有被縮減，長工時、低薪、高房價、高通膨，這樣的情形，人民怎麼忍受。

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秋鬥團體表示，今年訴求台灣不再充當美國棋子，激化兩岸對立危機，並徹底解決當前高物價、高房價、高工時等民生問題，維護環境土地正義，嚴禁政治破壞司法獨立，推動國會全面改革，落實人民主權的民主理念。

秋鬥遊行起源於1993年，勞工團體希望借用日本工運的春、秋鬥意涵，決定每年秋天發動工人大遊行，開啟台灣自主工運的傳統和歷史，後來也結合勞工、教育、性別、環保、移民、反迫遷、農民等議題，秋鬥逐漸成為社運結盟的平台。（編輯：管中維）1131110