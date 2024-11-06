秋鬥遊行10日登場 籲政府關注「三高」問題

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）一年一度秋鬥將登場，超過30個團體將於10日上街頭，盼透過遊行呼籲執政者關注民生議題，改變台灣現正處於高工時、高通膨及高房價的「三高」情況。

秋鬥遊行起源於1993年，勞工團體希望借用日本工運的春、秋鬥意涵，決定每年秋天發動工人大遊行，開啟台灣自主工運的傳統和歷史，後來也結合勞工、教育、性別、環保、移民、反迫遷、農民等議題，秋鬥逐漸成為社運結盟的平台。

秋鬥總指揮林子文今天告訴中央社記者，今年秋鬥遊行主題為「和平反戰、民生優先」，盼能透過遊行呼籲執政者重視台灣民生議題。

林子文說，台灣現在是一個「三高」社會，包含高工時、高通膨及高房價，也面臨著許多高風險，秋鬥團體希望當今執政者關注民生問題，不要把精力用在備戰等，台灣現在需要的是更多民生方面的政策。

林子文說，台灣現在已經是亞洲地區數一數二的高工時國家，因此勞工團體希望透過秋鬥訴求政府能把過去砍掉的7天國定假日補回來。

根據規劃，今年秋鬥將有30、40個團體一起上街，橫跨勞動、環保、居住土地正義等團體，預計10日下午1時30分在國家圖書館集結，2點隊伍出發遊行至終點凱道。（編輯：李亨山）1131106