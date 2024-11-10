致理科大60週年校慶 侯友宜致賀盼畢業留新北

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（中央社記者王鴻國新北10日電）致理科技大學今天舉辦60週年校慶，新北市長侯友宜及前立法院長游錫堃等人都到場致賀。侯友宜致詞喊話，希望學生畢業後都能留在新北，帶動新北各項產業的蓬勃發展。

致理科大今天舉行創校60週年校慶慶祝活動，除了邀請校友前行政院長、前立法院長游錫堃外，還有教育部次長林騰蛟、侯友宜，國民黨立委羅明才、葉元之及藍綠民代等多人到場致賀，校內還有師生設攤舉辦嘉年華活動，熱鬧有趣。

侯友宜表示，致理科大連續9年名列私立科大中企業界的最愛，培養出的人才，希望都能夠根留新北、在新北的產業界發展，除讓科大扎根新北，也能帶動新北市各項產業的蓬勃發展。

游錫堃表示，以校訓「誠信精勤」勉勵學弟妹，持續精進，也希望母校能愈來愈卓越，吸引更多人才來學校就學，邁向永續卓越目標。

林騰蛟表示，致理科大於1965年創校，104年由技術學院改制為科技大學，學校經營創造5高的成就，分別入學報到率最高、學生獲證照數比例最高、連續9年獲得企業最愛大學調查私立科大第1名、就讀CP值最高、學生未來成就一定高。

致理科大董事長梁聖時表示，致理科大60年前從只有一棟大樓開始，發展至今是台灣首屈一指的科技大學，期許未來能持續創造榮耀。

致理科大校長陳珠龍表示，感謝前輩們為致理60年來的發展奠定深厚的基礎，在各行各業都有突出的表現，而未來致理的方向為持續保持商務傳統，適時導入科技應用，持續創新，創造更輝煌的百年。（編輯：李錫璋）1131110

致理科技大學10日舉辦60週年校慶活動，前行政院長、前立法院長游錫堃（前）也以校友身分到場致賀，除勉勵學弟妹持續精進，也期許母校能永續卓越。中央社記者王鴻國攝 113年11月10日

致理科技大學迎來60週年校慶，10日舉行慶祝活動，園遊會還有學生設置的各式攤位，熱鬧有趣。中央社記者王鴻國攝 113年11月10日