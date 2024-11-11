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網路詐騙盛行 中研院：每年遭冒用名號3到5件

2024/11/11 13:08
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（中央社記者楊淑閔台北11日電）立委指網路上有人冒用中研院名號，詐騙有治療糖尿病新藥，按讚、分享數極高，宣傳效果大。中研院今天表示，每年約3到5件，除報警、請受害者提供資料，並跟公平會舉發不實廣告。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。國民黨籍立委葉元之說，臉書上有人冒用中研院名號，稱治療糖尿病有新發現，詐騙民眾購買相關產品，按讚數7745、分享達1195次，效果非常好。

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中研院智財技轉處處長邱文聰說，一年約有3到5件冒用中研院名號的詐騙案件，會報警處理，並聯繫民眾提供詳細資料，同時也會跟公平交易委員會舉發不實廣告問題。

中央社記者提問，臉書詐騙消費案件居高，是否仿照歐盟政府作法，請負責人來台說明、要求加強管理。邱文聰說，這涉及行政院消保處、衛福部、數位部等不同機關職掌業務，相信行政院有統籌處理，而中研院針對過去案件，也有跟臉書檢舉，陸續有下架，但是是否又會產生新詐騙案，就無法得知。（編輯：李亨山）1131111

廖俊智
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