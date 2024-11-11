台灣實體代表抵COP29會場 將參與周邊會議

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（中央社記者張雄風台北11日電）環境部表示，台灣實體代表團今天已抵COP29會場，將參與周邊會議及相關論壇；環境部也提醒，去年發現有少數民間單位以他國NGO名義報名，卻主打台灣代表團名義，可能已違反相關規範。

2024年度聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會（UNFCCC COP29）於亞塞拜然當地今天上午11時（台灣時間下午3時）開幕。

環境部今天晚間發布新聞稿表示，今年依主辦國亞塞拜然統計約4萬人參加，相較去年9萬人參與規模較小；台灣在氣候公約註冊的11個NGO，將分別於兩週內在大會藍區會場內辦理周邊會議、展攤及相關論壇。

環境部表示，今年實體參與COP的代表團已陸續抵達亞塞拜然，參與的民間團體與企業等也將於COP期間舉辦周邊會議與海報展示等活動，顯示台灣在此一重要峰會中持續保持有意義且不中斷的參與。

環境部提醒，去年起有極少數民間單位以其他國家NGO名義報名，招攬人員參加COP以及附屬機構會議，卻於媒體上打著台灣代表團名義或宣稱其突破大會限制成為台灣唯一於COP會場內舉辦活動的團體等，一來與事實不符，二來因其過程可能涉及商業行為，違反氣候公約針對參與公約會議的相關規範，提醒國人不要上當。

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環境部指出，今年COP以「提升企圖心」和「促進行動」為主軸，目標是結合關鍵要素，確保所有締約方承諾制定具企圖心的國家計畫並保持透明度；並且強調資金的重要作用，將企圖心轉化為行動；首要任務是立即實現深度、快速且持續的減量，以控制氣溫並保持在攝氏1.5度的升溫以下，同時確保不遺落任何人。

環境部表示，今年COP29期間設立戰情中心，今天起透過線上直播連線即時觀看重點會議，並請台灣前往亞國與會成員回報當地觀察與談判進展，每日彙報COP29重點資訊。（編輯：陳政偉）1131111