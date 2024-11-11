艋舺公園改建 民團憂無家者安置草率加深標籤化

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）台北市艋舺公園改建可能影響無家者，民團擔心政府未在街友立場思考，提供不合適安置點，打破無家者與商圈居民平衡，加深標籤化；衛福部強調已與地方研商方案，洽尋安置處所。

芒草心倡議專員、社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐今天晚間告訴中央社記者，雖政府願意提供新北收容所，但艋舺公園無家者生活圈與工作都在萬華，質疑安置未設身處地著想，今年7月曾實地調查艋舺公園無家者遷移意願，6成反應不會去新北安置處，多數根本不知如何抵達。

王今暐也提到，即使台北市社會局釋出空間暫時安置，但都是避難地點不適合人居住，擔心艋舺公園改建恐無家者與當地居民關係變緊繃，希望地方政府拿出像樣安置所，而非交差了事的地點，同時呼籲中央在社會救助法修正草案必須將無家者專章放入，「衛福部讓台灣社會等太久了。」

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，因應台北市艋舺公園改建，已經積極與地方政府和當地民間團體保持密切聯繫，了解街友的需求，協調相關部門和單位，尋找適合收容場所，達到多元安置，保障無家者權益。

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楊雅嵐說，正進行中的社會救助法修正草案，將強化街友輔導機制，包括增訂及統一街友的定義、明定各目的事業主管機關權責，有效協助地方政府跨域整合資源，並充實相關輔導安置資源，及明定服務措施及輔導機制等，以利街友輔導政策能透過法制化落實。

各縣市政府在執行無家者議題時，資源與狀況並不相同，楊雅嵐表示，修法通過實施後，有關街友輔導、安置等協助措施於子法中訂定，將與各縣市政府、民間團體共同合作落實各項輔導措施。修法草案將取消人籍合一、放寬工作收入等規定，提供街友友善福利申請措施。（編輯：李淑華）1131111