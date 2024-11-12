台中男洽公返國腹瀉不止 竟是阿米巴性痢疾惹禍

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中1名男子日前出國洽公返國後，出現腹痛、腹瀉等不適症狀，但服藥後超過1週症狀仍持續，就醫檢查發現罹患「阿米巴性痢疾」，經投藥治療後症狀才逐漸緩解，也降低併發症風險。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，59歲許姓男子日前洽公返國後，出現腹痛、腹瀉症狀，原以為只是腸胃炎，但服藥後腹瀉沒好轉，只好再掛急診，醫師將糞便送交檢驗科化驗，發現「阿米巴性痢疾」陽性反應，立即投藥治療。

亞大醫院肝膽腸胃科醫師林佑達說明，「阿米巴性痢疾」是痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，主要寄生於腸道，大部分感染者症狀不明顯，一旦侵入宿主的腸壁組織，往往會引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢（腹瀉）或便秘，並伴隨發燒引起寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

林佑達指出，「阿米巴性痢疾」可能導致如肝膿腫等嚴重併發症，甚至可能蔓延到肺部、腦部等其他器官，對患者健康帶來極大威脅，相關疾病在部分發展中國家尤為常見。

許姓患者腹瀉時間超過1週，原本懷疑患者罹患細菌性結腸炎，檢查資料也顯示他的白血球指數顯著升高，並伴隨有低鈉、低鉀的電解質失衡，經醫療團隊使用「腸胃道病原體多標的」核酸檢測套組分子檢測分析，果然不到1小時就發現阿米巴性痢疾陽性反應，隔天顯微鏡檢查也證實有阿米巴原蟲囊體。

林佑達說，患者證實陽性檢驗結果後，立即調整治療方式，給予患者抗阿米巴藥物治療，患者症狀逐漸緩解，腹痛與腹瀉在後續幾天內也明顯改善，降低併發症風險。

他也提醒，如有症狀或檢驗陽性者，務必即早就醫治療，以免持續感染他人，平時則注意飲食及手部衛生，要吃熟食及喝煮沸的水，以及避免口對肛門的接觸行為，降低感染風險。（編輯：謝雅竹）1131112