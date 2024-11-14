紀念交通事故受害者 人行團體17日辦守夜活動

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）行人零死亡推動聯盟積極倡議行人路權，將在17日「世界交通事故受害者紀念日」舉辦守夜活動，哀悼台灣每年近3000名交通死亡者，並持續推動交通零死亡願景。

行人零死亡推動聯盟今天舉行「零死亡紀念日；守望微光」行前者會。

聯盟指出，聯合國為重視交通安全及悼念因交傷亡者，2005年特別制定11月17日為「世界交通事故受害者紀念日」，除緬懷傷亡者，也提醒人們防止悲劇重演，並提出2030年減少50%交通傷亡的目標。

聯盟說，台灣平均每天有8人死於交通事故，每個人都可能是交通暴力的受害者。去年聯盟舉辦行人大遊行，要求當時有總統候選人承諾「2030年行人死傷減半、2040年行人死傷歸零」。

聯盟表示，今年將在17日「世界交通事故受害者紀念日」，舉辦「零死亡紀念日；守望微光」活動，向每年在台灣近3000名交通死亡者獻上哀悼，並將持續推動零死亡願景，要求主管機關做出具體改革，回應人民聲音。

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聯盟理事長陳愷寧說，政府行人安全計畫已實施1年多，但行人死傷不降反升，交通部公布的行人死傷1至8月共228人，比去年多了2.7%，政府應全面檢討改善。

陳愷寧說，台灣平均交通死亡人數遠高於鄰國，肇因於錯誤的交通政策，其中又以缺乏安全完善的交通工程設計為最大禍因，現在雖開始與國際接軌，但仍十分緩慢，甚至還會出現比原先更危險的錯設計，這些都是源自過去中央與地方長期的積非成是。（編輯：管中維）1131114