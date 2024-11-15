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彭啓明：2030減碳目標往30%接近中 包含國際合作

2024/11/15 17:08（11/15 17:21 更新）
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環境部15日舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動，部長彭啓明表示，2025年1月國家氣候變遷對策委員會召開時將確定減碳新目標，目前2030年目標有往30%接近當中。中央社記者楊淑閔攝 113年11月15日
環境部15日舉辦「COP29提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動，部長彭啓明表示，2025年1月國家氣候變遷對策委員會召開時將確定減碳新目標，目前2030年目標有往30%接近當中。中央社記者楊淑閔攝 113年11月15日
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）環境部長彭啓明今天表示，明年1月國家氣候變遷對策委員會召開時會確定增強的減碳新目標，目前2030年目標往接近30%當中，也會包含結合國際合作，到友邦幫忙取得碳權。

環境部召開「COP29 提升氣候行動的決心系列論壇」開幕活動，2030年減碳目標是否超過30%受到關注。彭啓明說，這要很挑戰，目前各部會提出的新數據，有往30%接近當中，「我們要很努力」。

彭啓明表示，這還涉及整個巴黎氣候協定6.4條有關全球碳市場的定義及架構，因為台灣僅本身減碳是很困難的，如果可以到友邦幫忙水力、森林綠能，順道得到碳權，這個有點機會，不過還要遵循國際公約，要跟國際公約一起走。

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另外，彭啓明說，美國氣候政策不只與環境部有關，還有能源部、經濟部門也有關，且美國在氣候科技上具備全球領先的角色，占全球投資金額6成左右，他相信美國總統當選人川普不會放棄在此領域「讓美國再次偉大」（MAGA）。

彭啓明並說，巴黎氣候協定6.4條文本出來，似乎大家很有共識，通過的話，對全球碳市場訂定很有幫助，對台灣減碳及國際合作大有幫助，氣候金融也會加速進展，台灣會與國際銜接。（編輯：管中維）1131115

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