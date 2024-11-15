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早產嬰輕微感冒 染RSV惡化2天轉高燒喘鳴搶救

2024/11/15 18:18
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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）呼吸道融合病毒（RSV）對早產兒威脅大，1名男嬰流鼻涕咳嗽，2天就轉高燒、喘鳴聲等症狀，確診RSV感染及細支氣管炎，進出急診室、加護病房，一度插管搶救，幸平安出院。

RSV感染症為台灣常見兒科急重症，是造成嬰幼兒肺炎與細支氣管炎的主要病因，根據衛生福利部統計，台灣每年約有1000名嬰幼兒因感染RSV而住院，高達9成為2歲以下嬰幼兒。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志今天在衛教記者會中指出，RSV對肺部發育及免疫功能不成熟的早產兒來說威脅更大，有國外研究指出，即便是33到34週中晚期早產兒，出生12個月內感染RSV，住進加護病房比率超過5成，更有約25%寶寶可能需要使用侵入性呼吸器治療。

他曾收治1名早產男嬰，2個月大時出現流鼻涕和咳嗽的輕微感冒症狀，不料短短2兩天內轉為高燒、呼吸急促，還有嚴重喘鳴聲及呼吸費力（胸凹）等現象，被診斷為RSV感染及細支氣管炎，前後進出急診室、加護病房，一度更病情惡化併發肺炎感染，甚至插管搶救，歷經呼吸器治療、高流量氧氣治療給予呼吸支持，搭配抗生素治療，終於在住院16天後平安出院。

當台灣面臨少子女化問題嚴峻，林明志說明，台灣早產兒占出生數比率卻是逐年上升，衛福部國民健康署出生通報統計年報顯示，早產兒（＜37週）占出生數比率從民國97年的9%，到了112年已成長到10.88%。

接種單株抗體是目前預防RSV最有效的方法，現在RSV單株抗體健保給付適用對象有3類：早產兒出生時妊娠週數未滿33週、早產兒出生時妊娠週數小於等於35週且合併有慢性肺疾病、1歲以下患有先天性心臟病童。

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林明志說，同樣是高風險族群的33到35週早產兒也暴露在RSV風險中，期許政府借鏡日韓，將單株抗體健保給付放寬至這些早產兒。

台灣新生兒科醫學會理事彭純芝補充，由於早產兒較足月兒情況相對不穩定，一般臨床上建議早產兒在2歲前應每月回診監測生長狀況，及時進行早期矯正和干預。若能將RSV單株抗體的按月接種時程結合早產兒每月的固定回診追蹤，不但能提升醫療效能，降低家長反覆回院負擔，按月監控追蹤也更安心。（編輯：管中維）1131115

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