調查：2成乳癌患者自費破百萬 盼新藥採部分負擔

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）乳癌防治基金會今天公布乳癌治療財務衝擊調查報告，近7成5患者曾接受自費治療，其中近2成癌友自費金額破新台幣百萬元，病友盼望政府在有限健保資源之下對新藥採取部分負擔。

乳癌是台灣女性癌症發生率之首，死亡率第2，根據衛生福利部統計，民國110年乳癌發生總個案數超過1.5萬人、死亡人數2913人，平均每天約8人因乳癌失去性命。隨著醫療科技進步，新藥為治療帶來新希望，同時是自費負擔，乳癌防治基金會今天公布乳癌治療財務衝擊調查報告。

這份調查是乳癌防治基金會與羅東博愛醫院今年10月共同進行，透過網路收集1731份有效問卷，接受調查癌友47%確診時不到50歲，超過8成為早期乳癌，9成以上病友曾接受手術治療。調查發現，乳癌自費治療相當普遍，達73%曾使用自費，其中18%自費金額破百萬元。

調查顯示，43.6%病友使用商業醫療保險接受自費治療，24.6%花老本續命，近1成患者需向親友借款，才能承擔起自費醫療。若進一步分析病友支付癌症治療所需要花費後的狀況，61%家庭日常開支受影響，多數乳癌患者因自費壓力影響情緒，甚至會退而求其次，選擇其他療程。

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乳癌防治基金會董事長張金堅告訴中央社記者，這次調查發現乳癌患者自費治療的城鄉差距，都會區自費治療比率更高，79%使用過自費項目，推測與都會區患者相對年輕有關，這些受薪癌友面臨雙重經濟壓力，因治療不適放棄原有工作、收入減少，肩上的自費治療負擔不會減輕。

調查顯示，乳癌病友認為現有健保財務無法滿足治療需求，36.3%期盼新藥採取部分負擔。羅東博愛醫院副院長葉顯堂說，對於癌友而言，「你出一點、我出一點」，絕對可減輕不少壓力，礙於現行制度，癌症患者部分負擔可能涉及修法，但這確實是病友最真實的聲音。（編輯：管中維）1131117