老菸槍胸悶門診待檢突昏厥 鬼門關前救回決戒菸酒

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）45歲曾姓男子菸齡20年，日前走路、夜間休息時，出現胸悶及心口壓迫症狀，他就醫門診等待檢查時竟昏倒且失去血壓心跳，緊急搶救2小時內成功救回一命，患者決戒菸戒酒，注意身體健康。

根據亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，內科部長、心臟內科主任王宇澄表示，曾男出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，曾到鄰近醫院就醫，並未查出明顯心臟異常，因症狀未改善，才到院就診並安排相關檢查。

當曾男在門診等候時，突昏倒喪失意識，旁人發現呼叫醫護人員，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，曾男因心室顫動導致心跳停止，把握黃金時間轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後曾男才恢復微弱心跳。

曾男血壓仍不穩定，為穩定血液循環，心臟外科醫師黃俊晟裝置葉克膜維生，再轉入心導管室，王宇澄執行導管檢查，發現曾男左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，「有如公路斷崖」，屬於極為致命的血管病變，評估後施行冠狀動脈支架置入術，順利打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命。

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術後曾男在加護病房觀察，經多日治療，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，仍建議執行心肺復健訓練並持續服用心臟病用藥，以求穩定並逐步改善病情；曾男感動表示，醒來後家人都憂心忡忡，尤其家裡還有年幼稚子，現在開始就要戒菸戒酒，會好好活下去。

王宇澄提醒，心血管疾病的康復須長期監測，患者務必戒菸、控制血壓、血糖及血脂；他強調，即便是先進檢查技術，仍有遺漏早期病變風險，若出現胸悶、心口疼痛等不適，應積極就醫檢查，平時須注意健康飲食，減少高脂、高鹽飲食，增加蔬果攝取，並維持規律運動，有助改善心肺功能。（編輯：陳仁華）1131120