本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
波羅的海2海底電纜遭切斷 金融時報：瑞典追查中國船隻
首頁 / 生活

老菸槍胸悶門診待檢突昏厥 鬼門關前救回決戒菸酒

2024/11/20 10:17（11/20 10:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中45歲菸齡20年的曾姓男子因出現胸悶、心口壓迫症狀就醫，未料在等待門診時突然昏倒且失去血壓心跳，亞洲大學醫療團隊即刻救援。（亞大醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月20日
台中45歲菸齡20年的曾姓男子因出現胸悶、心口壓迫症狀就醫，未料在等待門診時突然昏倒且失去血壓心跳，亞洲大學醫療團隊即刻救援。（亞大醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年11月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中20日電）45歲曾姓男子菸齡20年，日前走路、夜間休息時，出現胸悶及心口壓迫症狀，他就醫門診等待檢查時竟昏倒且失去血壓心跳，緊急搶救2小時內成功救回一命，患者決戒菸戒酒，注意身體健康。

根據亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，內科部長、心臟內科主任王宇澄表示，曾男出現胸悶、心口壓迫症狀，疼痛範圍還延伸至下巴與背部，曾到鄰近醫院就醫，並未查出明顯心臟異常，因症狀未改善，才到院就診並安排相關檢查。

當曾男在門診等候時，突昏倒喪失意識，旁人發現呼叫醫護人員，緊鄰的心臟內科醫師張育晟及急診室護理師迅速介入協助，當場實施心肺復甦術，曾男因心室顫動導致心跳停止，把握黃金時間轉送急診室，利用電擊去顫操作5次後曾男才恢復微弱心跳。

曾男血壓仍不穩定，為穩定血液循環，心臟外科醫師黃俊晟裝置葉克膜維生，再轉入心導管室，王宇澄執行導管檢查，發現曾男左前降支冠狀動脈阻塞高達99%，「有如公路斷崖」，屬於極為致命的血管病變，評估後施行冠狀動脈支架置入術，順利打通血管，恢復血流通暢，2小時內成功續命。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

術後曾男在加護病房觀察，經多日治療，意識清醒並逐漸恢復正常生活功能，仍建議執行心肺復健訓練並持續服用心臟病用藥，以求穩定並逐步改善病情；曾男感動表示，醒來後家人都憂心忡忡，尤其家裡還有年幼稚子，現在開始就要戒菸戒酒，會好好活下去。

王宇澄提醒，心血管疾病的康復須長期監測，患者務必戒菸、控制血壓、血糖及血脂；他強調，即便是先進檢查技術，仍有遺漏早期病變風險，若出現胸悶、心口疼痛等不適，應積極就醫檢查，平時須注意健康飲食，減少高脂、高鹽飲食，增加蔬果攝取，並維持規律運動，有助改善心肺功能。（編輯：陳仁華）1131120

#亞洲大學附屬醫院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：