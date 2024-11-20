華航褲裝制服遭嫌醜 謝世謙：換新時修正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）華航日前公布女性空服員褲裝制服，並宣布讓女性空服員可自由選擇要裙裝或褲裝，但卻被外界嫌設計跟色彩不好看。華航董事長謝世謙指出，目前制服已10幾年，換新制服時會一併修正。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱等人就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告，並備質詢。

中華航空日前女性空服員褲裝樣式曝光，以華航的代表色藍色、紅色及黑色進行拼接設計。

國民黨立委黃健豪詢問華航董事長謝世謙這套褲裝制服是誰設計的？謝世謙本人會穿這樣的衣服出門嗎？

黃健豪表示，男裝設計就很好看，但女裝褲裝不說好不好看，就色彩來說就跟男裝差很多，甚至如果用女性褲裝制服以圖搜圖，會出來動漫航海王的主角魯夫，或者是賭場裡的荷官制服。

謝世謙回應，這次的褲裝制服是由華航自行設計，會推出褲裝也是因應監察院的報告，現行的制服已經推出10幾年，等到要換新制服時，將會一併修正。

交通部長陳世凱也說，未來做服裝變更時，會請專業設計師進行設計。（編輯：李亨山）1131120