華航購機計畫 謝世謙：無政治力介入

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（中央社記者余曉涵台北20日電）華航傳將採購20架客機，分別向空巴跟波音採購。華航董事長謝世謙今天強調，購機計畫沒有政治力介入，都會請國外團隊跟顧問公司來評鑑，哪些機型適合比較重要。

立法院交通委員會今天邀請交通部長陳世凱等人就「如何強化遭遇顯著危害天氣現象飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」進行專題報告，並備質詢。

華航董事長謝世謙回應國民黨立委黃健豪針對採購新機的問題時指出，採購新機沒有政治力介入，都會請國外團隊跟顧問公司來評鑑。

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謝世謙說，製造商的飛機都是好飛機，但哪些機型適合才比較重要，以華航來說目前空中巴士的機型比波音還多，而一般航空公司2家製造廠商的比例是各占一半，但購機都是經過專業跟審慎評估。

另外，黃健豪也關心台中國際機場的運量跟航班，民航局長何淑萍表示，由於台中飛韓國仁川的部分以包機為主，因此飛韓國時間就會比較晚，後續台中機場將會有沖繩航線，原本是包機的台中-仁川將會轉為定期航班，希望明年台中機場的運量可以恢復到疫情前的85%到90%。（編輯：李亨山）1131120