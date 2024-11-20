搭台灣好行跑水求財線 填問卷扭蛋送限量喔熊組長

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）台灣好行「跑水求財線」串聯彰化田中與南投竹山，以二水跑水節慶體驗、紫南宮廟宇文化為亮點，參山處設計穿雨鞋跑水、抱元寶求財2款「喔熊組長」模型，搭車填問卷玩扭蛋機限量送3000顆。

交通部觀光署參山國家風景區管理處轄管台灣好行「跑水求財線」行駛彰化田中、二水、南投竹山間，沿途經田中車站、八堡圳、竹山紫南宮、竹山老街；參山處今天透過新聞稿表示，即日起搭乘跑水求財線並填寫問卷，就可在終點站高鐵彰化站旅服中心、員林客運竹山站玩1次扭蛋機，有2款造型「喔熊組長」模型。

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參山處表示，台灣觀光代言人「喔熊組長」喜感外型擁有一票死忠粉絲，這次借重「喔熊組長」魅力製作限量模型，以跑水求財線元素設計「跑水款」、紫南宮「求財款」喔熊組長，不僅具地方文化特色，也使模型充滿獨特性，歡迎遊客蒐集回家當作旅程紀念小物。

參山處長曹忠猷說，「跑水求財線」以二水跑水節慶體驗、紫南宮廟宇文化作為路線亮點，串聯車籠埔斷層保存園區、田中與竹山老街等景點，今年元旦開通後逐漸打開知名度，除發車班次配合高鐵、台鐵時刻，10月更推出2款套票，滿足美食及交通接駁需求。（編輯：陳仁華）1131120