環境部訂指引 說明淨灘風險廢棄物處理

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（中央社記者張雄風台北21日電）統計去年全台民眾、企業與團體響應淨灘共1萬1606場，環境部今天表示，為避免民眾淨灘接觸廢棄物含有潛在風險，因此訂定指引，說明若發現易燃物、高壓容器、動物屍體等情況時應如何處理。

環境部今天舉辦「淨灘有指引 乾淨有保庇」記者會，表示已訂定「海岸風險廢棄物-通報清理作業指引」讓民眾認識海岸風險廢棄物，並說明如何處理。

環境部統計，去年全台民眾、企業與團體響應淨灘共1萬1606場、19萬5848人次參加；今年1到10月主動淨灘有9348場、15萬3369人次。

環境部環境管理署長顏旭明表示，淨灘活動中常見的風險廢棄物主要有6種類型，包含易燃物質容器、毒化物容器、高壓容器、醫療廢棄物、爆裂物及動物屍體；遇到這些廢棄物時，依循「發現、觀察、判斷、處置」4個應變步驟，保護自身安全。

顏旭明進一步說明，若在海岸上看見易燃物質容器、毒化物容器、高壓容器、醫療廢棄物，因其可能有滲漏、揮發、燃燒爆炸和穿刺的風險，建議民眾通報各地方政府1999專線；若遇到爆裂物及保育類動物屍體，除保持距離外，建議撥打海委會海巡署118專線通報。

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另外，民眾如在海灘遊憩發現大量廢棄物散落在海灘（岸）上，可用手機拍照海灘（岸）廢棄物狀況，並至海岸清理資訊平台網站上傳照片及填寫座標等資訊進行通報，海岸管理單位收到訊息後會儘速派員清理，恢復海灘（岸）乾淨。

環境部統計，去年民眾及企業淨灘後清運海岸廢棄物約3067公噸，今年1至10月清理4081公噸，推測今年因東北季風及颱風帶上岸的海洋廢棄物增加，致清理量變大。（編輯：李亨山）1131121