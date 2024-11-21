竹市公廁小便斗過低民眾須半蹲 市府允改善

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）時代力量竹市議員廖子齊今天說，香山區中隘里公廁小便斗位置太低，民眾如廁須半蹲，且洗手台水龍頭下方空間過窄，設計太荒謬。竹市府表示，將追蹤工程狀況並改善。

新竹市議會今天舉行市政總質詢，廖子齊表示，香山鹽港溪流域自行車道改善工程去年10月開工，預計今年底完工，但有民眾反映在這項工程中的中隘里公廁小便斗設置太低，很多民眾如廁必須半蹲；洗手台水龍頭下方空間過窄，雙手難以伸入沖洗。

廖子齊說，此外還有烏板崁岩休憩公園新建涼亭只有設置平台，根本無法遮蔭、防雨，工程中一系列設計都很荒謬，呼籲市府掌握品質，儘速改善現有問題，也要應避免類似問題再發生。

代理市長邱臣遠答詢表示，關於議員所提相關問題，將持續追蹤並改善工程品質。

新竹市文化局會後提供文字表示，市府向客委會爭取香山鹽港溪流域自行車道改善計畫，此工程以既有道路進行改善，並增設烏板崁岩休憩公園、風火輪公園等設施供民眾休憩，相關問題將陸續改善。（編輯：林恕暉）1131121