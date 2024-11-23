語言教育界年度盛會 台組團推廣「學華語來台灣」

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（中央社記者陳至中台北23日電）語言學界年度盛會之一的2024年全美外語教學協會（ACTFL）年會近日在費城舉行，台灣共有21個單位代表赴美，全力宣傳「學華語，來台灣」，打造華語教學的品牌形象。

高等教育國際合作基金會今天發布新聞稿指出，ACTFL年會於22日到24日在美國賓夕法尼亞州費城舉行。台灣團由高教基金會統籌，與僑務委員會、國家教育研究院、國家華語測驗推動工作委員會、學術交流基金會、以及13所參展學校與產業代表與會。

在座談會中，高教基金會董事長吳正己（台灣師範大學校長）與ACTFL主席藍道夫（L. J. Randolph Jr.）簽署合作意向書，藉此強化語言教育合作。隨後再透過論壇、台灣之夜交流餐會等，拓展交流機會。

吳正己表示，政府推動「華語教育2025計畫」，目前已在美國建立5所華語文學習中心，並選送147名師資赴美，提供完善的教學支持系統。

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駐紐約台北經濟文化辦事處長李志強指出，目前在台灣共有超過2000名美國學生研習華語。台灣作為正體中文的重要基地，自由開放的學習環境、優質的教學資源、安全便利的社會環境，以及融合傳統與現代的文化特色，已成為全球華語學習者的首選之地。

ACTFL年會中的「台灣館」以未來主義風格設計，強調科技島的優勢，參展各校展現豐富多元的華語課程內容，涵蓋客製化課程、專業華語與文化研習，期望吸引更多國際學生赴台。（編輯：戴光育）1131123