台鐵列車滑走、闖紅燈 行控及時通知避開撞車驚險

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台鐵最近有2起驚險事件，台鐵公司今天證實一起是颱風過後降雨量大，軌面喪失摩擦力，造成列車滑走，另一起是工程車闖紅燈，2起都是行控中心及時通知，避開撞車驚險。

台鐵公司證實近期的確有2起驚險事件，並提出說明，一起是11月2日第452次EMU3000型列車於進入海端站前準備停車時，駕駛台上空轉滑走指示燈亮起，司機員發現減速不如預期立即緊急煞車，但列車仍持續滑走，擠壞海端站南邊轉轍器續行。

台鐵表示，第452次列車司機員發現煞不住後，立即按下車上防護無線電發報按鈕，並通報行控中心控制員，最後第452次停於K120+700處；同時間第401次列車已由關山站開出，第401次司機員收到防護無線電訊號及行控中心控制員通知後立即停車，停於K122+840處，與第452次相距2.14公里，並未進入452次所在閉塞區間。

台鐵指出，經調查後發現，主要是颱風康芮過後降雨量大，軌道布滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，且事故點為千分之9.9下坡路段，導致列車滑走擠壞轉轍器。

台鐵表示，自EMU800型電聯車起，新車購案均訂有RAMS可靠度、可用性、可維護性及安全性要求。另外，每一編組投入營運前均需辦理千分之20下坡道煞車測試，確認相關煞車功能均合格，才能取得IV&V核發營運安全證明。颱風康芮過後復駛期間，EMU3000型僅第452次發生滑走情形，研判是軌面摩擦力喪失加長距離下坡造成。

台鐵指出，未來颱風後復駛前，路線巡查增加軌面覆著異物檢查項目，並針對軌面覆著異物加強清洗，在軌面覆著異物未完成清洗前，明訂區段列車降速行駛。有關颱風後路線巡查及防止列車滑走措施，新增於公司SMS風險危害因子管控及預防，並修正相關規章，確保安全。

另一驚險，則是11月15日深夜11時35分，第9353次工程維修車計畫於談文南號誌站交會第2562次，因司機員疏忽未確認出發號誌機，造成闖紅燈的冒進號誌事件。

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台鐵表示，第9353次司機員發現擠壞轉轍器時立即停車，同時間第2562次大山站開出，行控中心控制員發現9353次冒進號誌，立即緊急呼叫2562次及9353次停車。之後2562次退回大山站3股道，等待9353次進大山站2股道，2562次晚100分鐘開車，談文站晚102分到，車上旅客20餘人，由車站準備飲料及麵包提供旅客充飢。

台鐵指出，這起闖紅燈事件，已由運安處詳細調查，並檢討提出具體改善措施，包括落實工程維修車呼喚應答SOP，並定期考核確認辦理情形；立即辦理各工程維修車司機員回訓，增加實務訓練課程，並加強管理；目前新採購工程維修車均已要求加裝自動列車保護設備ATP，將研議評估既有舊工程維修車也裝設ATP。（編輯：張雅淨）1131124