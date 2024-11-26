家庭支柱罹癌不敢開口求援 癌症資源中心串聯助攻

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）「擊垮癌症患者的不是病魔，而是帳單。」亞東醫院社工室主任熊蕙筠說，尤其頭頸癌患者多數是家庭支柱，不敢開口求援，癌症資源中心串聯營養支持、就業輔導，成為癌友助攻。

衛生福利部國民健康署辦理「癌症資源中心特色表揚暨經驗交流會議」，共計頒發9家醫院團體獎，以及9名癌症資源中心專業人員個人獎，亞東醫院就是其中之一，獲得「資源串聯王」獎項，善於運用院內外資源，同時拓展到在地社區或他院皆能受惠。

熊蕙筠表示，亞東醫院癌症資源中心特別關注頭頸癌患者，因為這群患者多數是中年男性、是一家支柱，他們生病以後，對家庭影響比較大，平均死亡年齡約50多歲，「孩子都還沒長大」；對頭頸癌患者而言，維持好的治療、完成療程，營養補充非常重要。

熊蕙筠提到，這群生病的一家之主，求助可能會傷了顏面，醫療團隊需要想盡辦法，比如醫師以量體重為由，或需要填表，將患者「騙」進癌症資源中心，讓患者獲得衛教訊息、例行掌握心情溫度計，或免費提供營養品，緊盯戒菸、戒酒進度等，甚至提供就業輔導資源。

熊蕙筠表示，頭頸癌患者無法如期完成治療的原因非常多，包含食不下嚥導致營養不足，無法負荷癌症治療，或是經濟負擔過重，放棄治療等。亞東醫院癌症資源中心至今收案超過6000人，完治率的確比沒有營養支持方案等資源介入的個案高很多，多達8成至9成可完成整個療程。

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癌症已連續42年位居台灣10大死因之首，防癌篩檢及治療照護進步，癌症5年存活率由民國94至98年的50.2%升至106至110年的62.1%，當癌症生存不再是無解難題，罹癌後的照護及支持更顯重要。國健署補助全國各醫院成立癌症資源中心，截至今年已有105家支持癌友。

國建署長吳昭軍說，有些癌友是家庭經濟重要支柱，罹癌對於個人與家庭衝擊非常大，在這條抗癌路上，癌症資源中心提供癌友家庭支援，除了醫療專業，還有心理與社會支持，盼更多醫院加入行列，串聯社工、護理、衛教等社會資源，讓癌症照顧更全面，打造健康台灣。（編輯：張雅淨）1131126