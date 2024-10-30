每10人就有1名糖友 醫提醒留意年輕化趨勢

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）台灣平均每10人就有1人得糖尿病，隨高齡化浪潮來襲，發生率跟著上升，且糖尿病開始出現年輕化趨勢，醫師提醒，應積極控制，避免視網膜病變、心血管疾病等共病發生。

隨台灣將在2025年進入超高齡化社會，每5人中就有1名65歲以上長者，好發於年長者的糖尿病人數也跟著攀升，衛生福利部國民健康署與中華民國糖尿病衛教學會、中華民國糖尿病學會及糖尿病關懷基金會等單位一起推動「健康生活，智慧醫療」概念，並將舉辦系列活動。

依國健署2019到2023年國民營養健康調查統計，20歲以上國人糖尿病盛行率為12.8%。國健署長吳昭軍今天在活動起跑記者會上致詞指出，慢性病是造成國人死亡的主要原因之一，各種慢性病加總大約占60%。

其中，糖尿病在慢性病中扮演重要角色。吳昭軍強調，從早期高血糖進展到糖尿病，過程中有一環沒控制好，就容易產生共病，造成視網膜病變、神經病變、腎病變和心血管疾病等併發症。

由於糖尿病早期症狀不明顯，許多病友在出現食慾增加、口渴、頻尿或體重減輕等情況時，才意識到自己可能罹病。吳昭軍提醒，民眾可以多加利用成人免費健檢，定期檢查自身健康狀況，在疾病前端及早發現，透過健康飲食、規律運動控制血糖，國健署也規劃將成人免費健檢年齡，從40歲下修至30歲，預估明年上路。

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老年人糖尿病多數為第2型糖尿病，中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說明，第2型糖尿病的治療，除了飲食控制與定期運動，藥物治療也十分重要，針對不同患者進行個人化醫療，有助於控制病情、降低併發症風險，數位醫療進步之下，胰島素使用更加精確，讓患者更精準控制血糖。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧會後接受媒體聯訪說明，醫界發現近年來第2型糖尿病不再只是中老年人的權利，40歲以下糖尿病人口逐漸增加，且國外研究發現，40歲以前確診糖尿病則死亡率比一半人增加好幾倍。（編輯：李亨山）1131030