動畫、VR打造師生「教學視差」 北科大師獲美電影獎

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（中央社記者許秩維台北27日電）北科大專案教師莊澤光的作品「教學視差」，運用雙頻道動畫與VR 360技術，呈現師生不同視角，獲選美國菲爾康電影獎「最佳實驗影像」，並於美國獨立電影獎獲表彰獎。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，「教學視差」是互動設計系專案教師莊澤光的結構視差系列創作計畫之一，透過自身人生參照，試圖模擬學生與教師、員工與雇主、人民與政府等，看似上下對立、高牆兩邊角色視角的對立與相合，以此呈現不同觀點。

「教學視差」運用雙頻道動畫及VR 360技術，藉由師生雙方視角交互呈現，激發對教育多元理解與反思，作品獲得美國菲爾康電影獎「最佳實驗影像」，並入圍最佳影像，另外，也於美國獨立電影獎獲得表彰獎。

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莊澤光設計由兩個三角形組成的教室空間，一個為順向，學生的臉被旋轉筆記本取代，不斷來回奔波，教室盡頭為倒掛在空中的教師像；另一個為逆向，空間終點懸掛著籠中的老師，學生化身為座椅上的舞者，圍繞並觀看著籠中的師者。

莊澤光解釋，兩個截然不同教室，其實屬於同個世界，師生雙方既是觀看者，也是被看者，既是受教者也是教育者，既是指引者也是徬徨者；透過平面、雙頻道動畫、VR 360的3種敘事結構，展示師生間單一、對照、超越等不同觀點。（編輯：陳仁華）1131127