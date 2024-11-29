學輔法修正案三讀 國中小專輔人力估增603人

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（中央社記者陳至中台北29日電）立法院今天三讀通過學生輔導法修正案，教育部預估國中小專輔人力將增加603人，同時也加強「全員輔導」概念，學校教職員工都須配合輔導計畫。

近年學生自我傷害事件頻傳，讓各界關注輔導人力問題。經歷朝野一番討論折衝，立法院今天三讀通過學生輔導法（部分條文） 修正案，新增3條、修正13條，提升學生輔導整體量能和品質。

其中最受關注的專輔人力，教育部指出，修法後國小每20班1人，國中為每12班1人，國中小合計預估增加603人，總數達到5942人。

高級中等以下學校主管機關轄下的學生輔導諮商中心，除依所主管校數每20校1名專輔人力外，再增列以學生總數4500至5000人置1人。教育部也可考量特殊情況，在專輔人力總數6%範圍內，核予外加人力，修法後最多可增加192名。

大專校院部分，專輔師生比由1比1200，修正為1比900，預計增加216名專輔人員。

另外，修法明訂以維護兒少最佳利益為優先考量，同時也調整學生輔導諮商中心的任務，促進三級輔導及跨專業合作，強化輔導人員多元在職進修及輔導主管的專業性。

為了避免校內互踢皮球，這次修法也特別強調，三級輔導可同時進行，學校教職員工都應於職責範圍內配合輔導計畫，達到「全員輔導」的目標。

國教行動聯盟發布新聞稿，肯定學輔法的修法，回應了教育現場的需求，希望儘速落實相關配套。

國教盟也建議，專輔人力的配置與配套政策執行情況，應設立公開的進度追蹤機制，定期向社會大眾公布。另外，學校輔導室主任如果是專輔教師兼任，很難兼顧行政與輔導工作，這次修法附帶要求教育部提出具體解決方案，期待儘速研議。（編輯：管中維）1131129