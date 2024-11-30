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培育智慧農業人才 高中引入VR、物聯網新興科技

2024/11/30 10:23（11/30 11:05 更新）
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教育部國民及學前教育署推動「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，協助學校轉型。台東專科學校導入全自動化蛋雞養殖技術，並透過數據分析進行雞隻健康管理、疾病防治與產量優化，顯著提升養殖效率及改善飼養環境，展示了智慧農業的可行性。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年11月30日
教育部國民及學前教育署推動「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，協助學校轉型。台東專科學校導入全自動化蛋雞養殖技術，並透過數據分析進行雞隻健康管理、疾病防治與產量優化，顯著提升養殖效率及改善飼養環境，展示了智慧農業的可行性。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年11月30日
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（中央社記者陳至中台北30日電）智慧農業蔚為風潮，教育部補助高級中等學校數位轉型，引入VR（虛擬實境）、物聯網等，鼓勵學子瞭解新興科技，培養解決實務問題的能力。

教育部今天發布新聞稿，國民及學前教育署透過前瞻基礎建設經費，推動「高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，協助學校轉型。

台東專科學校以「智慧農業」為主題，結合在地特色，運用智慧感測器、環境監控系統及智慧集蛋設備，導入全自動化蛋雞養殖技術。

台東專科學校並透過數據分析，進行雞隻健康管理、疾病防治與產量優化，顯著提升養殖效率及改善飼養環境，不僅展示了智慧農業的可行性，更為農業科技化提供示範模式。

國立虎尾農工（位於雲林縣）運用計畫經費，建置智慧溫室與生物環控教室，並融入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）技術及田間機器人進行教學。

虎尾農工還透過材料包寄送及線上教學，與金門高中及日本湖北高校遠距交流，共同推廣智慧農業技術，拓展師生國際視野。

教育部表示，智慧農業是推動台灣農業轉型的關鍵，將持續協助學校發展新興科技跨領域課程，為農業發展注入源源不絕的創新能量。（編輯：李亨山）1131130

#台東專科學校
#教育部
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