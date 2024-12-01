世界愛滋病日 疾管署推自篩免運費至年底

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）今天是世界愛滋病日，疾管署推出自我篩檢試劑免運活動，即日起至年底，民眾可透過官網訂購愛滋自我篩檢試劑，選擇鄰近超商通路，僅需支付新台幣200元試劑費用，不需額外物流費。

據衛生福利部疾病管制署統計，國內累積至今年10月底，共新增834人感染愛滋，比去年同期微幅上升4.8%。去年愛滋防治指標達到「91-96-95」，91%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「86-89-93」。

事實上，台灣仍有9%感染者未知自身感染狀態，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑免運活動，今天透過新聞稿表示，即日起至今年12月31日止，民眾可透過自我篩檢計畫官網訂購自我篩檢試劑，選擇7-Eleven或全家等超商通路，可享免45元物流費優惠，僅需支付200元試劑費用。

疾管署自2017年起於全國推動愛滋自我篩檢計畫，民眾可透過各縣市人工發放點、自動服務機或網路訂購超商取貨等管道取得自我篩檢試劑，篩檢後依包裝指示上傳「試劑編號」照片、匿名註冊會員及登錄檢驗結果，可獲得免費試劑電子兌換券1張。

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疾管署提醒，自我篩檢試劑為初步篩檢，民眾若初步篩檢呈陽性，即便身體沒有不適，也應儘速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，以釐清自身感染狀況；持有初步篩檢陽性結果就醫，疾管署就補助當次就醫掛號費及部分負擔減輕民眾就醫負擔。

疾管署呼籲，有性行為者至少要做1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以利了解自身健康狀況。（編輯：張雅淨）1131201