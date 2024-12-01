受薪階級癌篩異常沒空回診 醫籲給「陽追假」

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）「健康台灣」拚減癌症死亡率，不僅推出新增篩檢工具，更擴大適用對象。醫師提醒，篩檢後陽追率是關鍵，不少受薪階級癌篩異常卻苦於沒空回診，呼籲政府考慮給予「陽追假」。

降低癌症死亡率，提高重要癌症篩檢率勢在必行，衛生福利部研擬擴大篩檢對象年齡及新增篩檢工具，包含肺癌早期偵測服務下修吸菸史、癌症篩檢年齡資格擴大、新增人類乳突病毒（HPV）檢測服務及國中男生HPV疫苗，和推出大腸癌高風險族群接受大腸鏡篩檢（含麻醉）。

大腸直腸外科醫學會秘書長、馬偕醫院大腸直腸外科主治醫師賴正大今天接受媒體聯訪提到，癌症篩檢疑似異常個案追蹤及確診管理是降低癌症死亡率關鍵，根據臨床經驗，受薪階級癌篩異常無法回診，沒有辦法請假是主因之一。

賴正大說明，以大腸癌篩檢為例，當糞便潛血檢查異常，陽性個案追蹤確診，必須使用大腸鏡檢查，進行大腸鏡檢查通常建議1天完整的假別。呼籲比照產檢假模式，雇主應給予「陽追假」，提升癌症篩檢異常個案即早接受進一步檢查。

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衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，「陽追假」由勞動部主責，若勞動部未來評估可行，當然樂見其成。國健署透過醫療院所合作，建立以癌症篩檢異常個案為中心主動追陽管理模式，與健保署合作後，陽追率逐年增加，今年預計陽追率可達86%，未來以90%陽追率為目標。

另外，國健署研擬新增大腸癌高風險族群公費無痛大腸鏡篩檢，預計明年起展開試辦計畫，對象為40至49歲且一等親患有大腸癌者。賴正大表示，樂見高風險族群能提早接受大腸鏡篩檢，事實上，基因突變早發型也是高風險個案，18歲後有發病可能性，建議提早篩檢。（編輯：管中維）1131201