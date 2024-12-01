新竹女中辦百年慶 校內市定古蹟「小禮堂」揭牌

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）國立新竹女中創校100週年，今天舉辦百年校慶典禮，師生、校友齊聚慶祝，並為校內市定古蹟「小禮堂」舉行揭牌儀式。校方指出，將與竹市府攜手修復及活化再利用。

新竹女中校長林桂鳳今天向中央社記者表示，竹女百年校慶活動於本週末舉行，昨天進行全校運動會，今天的百年校慶慶祝大會由竹女管樂隊演出揭開序幕，並頒發傑出校友證書與感謝狀，彰顯竹女歷屆校友對社會的傑出貢獻。

林桂鳳指出，今天活動最後為校內的市定古蹟「小禮堂」舉行揭牌儀式，象徵學校對歷史傳承與未來展望的承諾，未來將會與新竹市政府攜手展開修復與活化利用計畫，讓古蹟再現風華。

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新竹市文化局提供新聞資料說明，竹女創立於西元1924年，原名新竹州立新竹高等女學校，開辦初始校舍未建，先借用當時的新竹小學校（今東門國小）辦學，直至1926年才以中華路二段的現址做為校舍。

文化局指出，竹女校內「小禮堂」興建迄今已有92年歷史，建築形式為磚造建築、水泥瓦、兩坡頂，正背面牆體有扶壁柱，門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，整體形制優美典雅，去年12月新竹市文化資產審議會決議指定「小禮堂」為市定古蹟。（編輯：戴光育）1131201