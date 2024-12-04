東北季風影響北東濕涼 桃園以北、宜花天氣稍涼

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（中央社台北4日電）中央氣象署指出，今天受到東北季風影響，迎風面水氣偏多，東北部、東部地區及基隆北海岸、大台北有局部短暫雨。桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼；中南部日夜溫差大，留意氣溫變化。

氣象署表示，在東北部山區降雨較持續，有局部大雨發生的機率，北部山區及東南部地區則有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴。

溫度方面，氣象署指出，桃園以北及宜蘭、花蓮天氣稍涼，白天高溫在攝氏21至24度，新竹以南及台東白天溫暖微熱，高溫可以來到25至29度，至於各地低溫約16到19度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請留意氣溫變化；澎湖全天21至23度，金門18至22度，馬祖17至18度。

此外，氣象署提醒，東北風偏強，恆春半島及澎湖易有8至9級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門、馬祖、蘭嶼易有較強陣風，上述地區活動請多留意；清晨彰化至台南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。（編輯：李淑華）1131204