美味野蓮種植辛勞 高雄農改場推種植機效率快2倍

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）野蓮頗受歡迎，自助餐、餐廳、熱炒店也可見。高雄區農改場今天表示，迄今仍以人力種植，冬天也要辛勞泡水中並彎腰，已研發種植機，對比人工效率提升2倍以上，將技轉生產上市。

熱炒野蓮廣受歡迎，連外籍網紅及家人也稱美味，但是其實栽種費人力且辛勞。

農業部高雄區農改場發布資訊指出，野蓮主產區在高雄美濃，為旗山地區客家傳統食材，廣受歡迎，已成為特有產業，四季都可收成，是當地的高經濟農作物，但種植過程要浸泡水中，並要彎腰作業，入冬田水冰冷，格外辛勞。

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高雄區農改場並說，加上農村老化，人力不足，願意投入相關勞動者減少，為此投入研發，已完成長、寬、高依序約為170、140、130公分的野蓮種植機，可附掛在插秧機後方，種植機下方有浮船設計，所以機台可穩定緊貼在水田上行走，將野蓮苗壓植在土裡，對比人工種植效率，可提升2倍以上。

關於作業時效，高雄區農改場測試顯示，機器種植野蓮苗的速度可達每小時0.4公里，每小時作業效率可達0.5分地以上，研發成果已申請專利，將技轉予農機製造業者生產上市，提供產區農民團體選用、提高競爭力永續經營。（編輯：陳政偉）1131205