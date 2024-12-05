旺宏金矽獎報名開跑 大專師生競逐總獎金376萬元

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（中央社記者許秩維台北5日電）被比喻為國內電子、電機相關系所奧斯卡金像獎的「旺宏金矽獎－半導體設計與應用大賽」邁入25週年，第25屆賽事即日起報名開跑，總獎金高達新台幣376萬元。

旺宏教育基金會今天發布新聞稿指出，創辦邁入25週年的旺宏金矽獎，已是國內「規模最大、歷史最久、獎金最高」的半導體學生競賽，至今全台超過4成的電子、電機相關系所、近2萬名師生曾參賽，頒發的獎學金累計高達8600萬元。

旺宏金矽獎每年也會調整「競賽類別」，引領台灣學生投入創新研究領域，例如旺宏金矽獎在2019年就新增AI類別，累積至今超過250件參賽作品，為台灣培育超過700名優秀AI人才。

旺宏基金會表示，第25屆旺宏金矽獎報名即日起開跑，明年1月10日下午3時截止報名，歡迎大專師生踴躍參賽，競逐總獎金376萬元殊榮；這屆賽事期能鼓勵更多參賽學生著重系統開發及跨域合作，而非僅關注於晶片效能本身。

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曾連續22年擔任旺宏金矽獎評審的國科會主委吳誠文也鼓勵投身晶片設計的學生，不僅專注於效能提升，更要結合系統開發，從應用層面思考晶片如何設計，對人類社會做出具體貢獻。第25屆競賽評分標準也會聚焦「系統架構」或「系統應用整合」的創意展現。

旺宏基金會提到，除了電子、電機及資工等傳統與半導體相關的科系外，近年來有愈來愈多生醫及自動控制等跨域合作的作品參賽獲獎；跨域與創新也體現在每屆獎座的設計上，旺宏金矽獎每年都邀請台灣當代藝術家，運用不同材質為獎項量身訂製獎座。（編輯：張雅淨）1131205