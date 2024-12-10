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台南參展東京花道博覽會 黃偉哲與日相夫人同台頒獎

2024/12/10 18:02（12/10 18:36 更新）
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台南市長黃偉哲（右）率團赴日參加東京花道國際博覽會，10日獲安排與日本首相夫人石破佳子（左）同台，頒獎給中獎幸運民眾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月10日
台南市長黃偉哲（右）率團赴日參加東京花道國際博覽會，10日獲安排與日本首相夫人石破佳子（左）同台，頒獎給中獎幸運民眾。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市長黃偉哲率團參加東京花道國際博覽會（Ikebana International Fair），今天獲安排與日本首相夫人一起上台，頒獎給抽中東京台南3天2夜2人行機票及住宿券幸運民眾。

台南市政府發布新聞稿指出，本次花道國際博覽會重量級嘉賓雲集，包含日本首相石破茂夫人、37國大使館及大使、大使夫人、日本31花道流派、各界團體，齊聚日本東京皇家花園酒店（Royal Park Hotel Tokyo），舉辦花藝展覽及各國特色產品市集慈善義賣活動。

台南市政府表示，除了主辦國家日本外，此次還有印尼、越南、菲律賓等逾20國參加設攤，而台南是唯一獲邀設攤的台灣城市。

台南市政府指出，台南以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題首次參展，在活動中推廣台南物產，會場所採用花卉也充滿濃濃「台南味」，從午宴桌花、現場布置，都看得到台南蝴蝶蘭及火鶴花，多種品種蝴蝶蘭、色彩繽紛奔放火鶴花驚艷全場。

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台南市政府表示，首次率團參展的黃偉哲今天獲安排上台頒發第二大獎東京台南3天2夜2人行機票及五星級住宿券，與日本首相夫人一起頒獎給抽中大獎民眾，帶動活動高潮。

台南市政府指出，此次台南參展攤位不僅有色彩繽紛花卉吸睛，台南物產文旦、芒果、鳳梨、蕎麥等農產加工品也大受歡迎；黃偉哲也把握機會積極與當地業者洽商，並參訪日本大型連鎖量販店通路，為台南農產、花卉銷日搶攻商機，並宣傳2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。（編輯：陳仁華）1131210

台南市獲邀參加日本東京花道國際博覽會（Ikebana Internat ional Fair），並以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題設攤。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月10日
台南市獲邀參加日本東京花道國際博覽會（Ikebana Internat ional Fair），並以文旦柚加工品、花卉、農特產品為主題設攤。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月10日
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