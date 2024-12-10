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有條件開放服務業移工？勞部：提政策評估尚未允諾

2024/12/10 20:39
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（中央社記者張雄風台北10日電）全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，會後指勞動部將開放服務業有條件申請外籍移工。勞動部晚間表示，將於農曆年後提出一份政策面評估，還未到允諾階段。

全國商業總會今天與行政院長卓榮泰及部會官員座談，商總理事長許舒博表示，為解決缺工議題，勞動部已允諾開放服務業有條件申請外籍移工，也會思考逃逸移工如何回歸正常程序，整體將於春節後提出配套。

台灣勞工陣線協會認為，台灣長期因不當的移工政策，造成許多侵害移工的人權問題，此舉不僅違法，還可能助長勞動剝削與低薪環境的惡化。

勞動部晚間表示，針對勞動力相關政策，行政院有指示勞動部，在農曆年後提出一份政策面評估。

勞動部強調，目前進行政策評估，當然還未到允諾階段；必然會站在守護勞工權益的立場，很謹慎地來進行評估。

全國商業總會今天舉行2024行政院長與商業領袖座談會，卓榮泰今天率領部會代表出席。許舒博說，今天共提63項議案，但因時間限制，實質討論18項議案，議題觸及產業缺工、淨零減碳、綠領人才等，卓榮泰要求各部會必須確切回應各項提案。（編輯：李亨山）1131210

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