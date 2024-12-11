環島遊程競賽 徵求創意說台灣在地故事

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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部觀光署今天表示，即日起推出「環島樂遊Trip！遊程影片暨圖文創作競賽」，徵求民眾以熱愛旅遊的旅行達人角色來規劃1至3天的創意遊程，用創意說出腳下這片土地的故事。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，活動是由觀光署與中華民國遊程規劃設計協會合作，以親山、親海、樂環島為主軸，邀請參賽者規劃創意遊程，走訪11月推出的台灣觀光100亮點，並延伸至周邊順遊景點。

觀光署說，為了體驗多元旅遊方式，除了可以自行開車，也鼓勵結合「Taiwan PASS-台鐵版」、「台灣好行」、「台灣觀巴」或「高鐵假期」等大眾運輸工具或旅遊產品，活動總獎金超過新台幣20萬元，邀請民眾一起來推廣台灣魅力旅遊。

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觀光署表示，只要是本國國民或持有居留證外籍人士，都可以1至5人組隊參賽，投稿作品不限件數，遊程競賽分為影片創作組與圖文創作組，影片作品形式不拘，可用平板電腦、手機、相機、攝影機等拍攝，亦可用動畫形式呈現，影片限制15分鐘以內；旅遊圖文組則需要2000字以內的旅遊文章，編排形式不拘。

「環島樂遊Trip！遊程影片暨圖文創作競賽」活動報名與資料提交期間自113年12月11日起至114年2月10日。（編輯：陳政偉）1131211