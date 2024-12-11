學生會辦疑遭竊錄 陽明交大：待警方調查後懲處

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（中央社記者許秩維台北11日電）陽明交通大學學生會陽明分會辦公室傳出遭竊聽、竊錄，陽明交大校方今天表示，目前已由警方調查中，待調查結果出爐後，學校會依校規懲處。

鏡週刊今天報導，陽明交通大學學生會陽明分會日前在官方IG貼出聲明，學生會辦公室遭竊聽、竊錄長達數月，會辦的公用電腦還被發現上千個不法影片檔，該聲明貼出後沒多久遭刪文，學生會分會長則以私人帳號重新發出公告，有學生指是校方施壓要求幹部刪文。

陽明交大主任秘書蔡金吾今天透過影片說明，針對學生會辦公室一事，目前已由警方調查中，並靜待調查結果出爐；待警方調查完成後，學校會根據調查結果，依照校規懲處，未來也希望優化學生社團活動場地和學生社團規範。

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針對刪文部分，蔡金吾提到，由於此案已進入司法調查，警方告知不要外傳調查資料，以免妨礙調查過程，加上此案已涉及性平事件，基於保護學生立場，且避免學生違法，因此才請學生會撤文，並非施壓。

根據陽明交大學生會陽明分會官方IG的聲明，陽明分會長收到校內靠北版粉專管理員提醒其私人活動可能遭特定人士跟監，之後分會幹部於辦公室查獲疑似竊聽設備、電腦有密錄檔案。分會長也與3名受害者赴士林地檢署提告並向警方報案，警方日前已到校園採證。（編輯：張雅淨）1131211