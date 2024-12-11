本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 生活

破除做試管嬰兒傷身迷思 國健署：副作用風險低

2024/12/11 12:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北11日電）晚婚晚育趨勢，不少夫妻面臨懷孕困難，人工生殖是圓求子夢途徑，但坊間仍有不少迷思，包含做試管嬰兒傷身，國健署今天澄清，做試管嬰兒副作用風險低，即使發生，多數是輕症。

根據衛生福利部國民健康署「110年人工生殖施行結果分析報告」顯示，在所有接受治療受術夫妻中，受術夫妻年齡介於35歲到39歲之間占最多數，不孕原因以卵巢因素占比34.1%最高，多種因素32.2%占第2位，男性因素8.3%居第3位。

在進行試管嬰兒療程時，有些夫妻擔心是否會對身體造成傷害。國健署今天透過新聞稿說明試管嬰兒療程的安全性是經過科學實證，但過程中身心健康及預防「卵巢過度刺激症候群（OHSS）」仍然很重要。OHSS是試管嬰兒療程中可能出現的副作用之一。

國健署進一步解釋，OHSS發生時會引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。依據110年人工生殖施行結果分析報告資料顯示，OHSS發生率約為3%，其中大部分為輕症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國健署提到，降低OHSS的發生機率與風險，不應過度在意抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）及取卵數等數值，與醫師充分溝通、按時回診，並根據個人狀況調整治療計畫。此外，身心健康對於母嬰健康同樣重要，保持良好的生活習慣，如均衡飲食、充足睡眠和適量運動。

除了不孕症藥物諮詢、手術治療或做試管嬰兒療程外，從改變生活作息也是備孕方法之一，國健署建議備孕夫妻日常作息重整，首先應從維持理想體重做起，搭配睡眠充足、規律運動，增加戶外踏青、身心放鬆靜坐等時間以減低生活壓力，別忘了遠離菸酒及均衡飲食。（編輯：陳政偉）1131211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：