國教盟肯定政府下架中國針孔玩具 仍籲源頭監管

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（中央社記者陳至中台北13日電）中國針筒玩具「痘痘雞捏捏樂」在市面流竄，引發安全疑慮，經濟部標準檢驗局要求電商下架。國教行動聯盟肯定政府快速反應，但仍呼籲加強源頭監管，避免類似危險玩具進入市場。

經濟部標準檢驗局12日指出，「痘痘雞捏捏樂」因附有尖銳針頭，不符合檢驗規定，已要求露天拍賣、酷澎和蝦皮等電商下架，將持續實體和網路巡查；若商品經查證未完成檢驗程序，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，青年部代表李雨函表示，從「蠟瓶糖」到「痘痘雞」，廉價玩具隱藏巨大風險，僅靠下架是不夠的。如果商品在未經檢驗的情況下就能輕易上架，危險玩具依然會持續威脅兒童安全。

李雨函呼籲對進口及網購商品進行強制檢驗，尤其是含針頭或尖銳零件的設計。並要求電商平台上架商品時，必須提供詳細檢測報告與用途說明。

國教盟也建議政府，可透過學校與媒體管道，推廣玩具安全知識，提升家長和孩子對危險商品的辨識能力，減少購買來路不明產品的風險。（編輯：陳政偉）1131213