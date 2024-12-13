強恕中學將改制 化為新民國際中學升學導向更強

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）北市私立強恕中學將走入歷史，由私立新民小學董事會入主，未來將改制為新民國際中學，校舍與師資都將更新，改走升學導向，希望114學年度讓新民小學畢業生銜接。

新民小學校長饒邦安告訴中央社記者，強恕董事會已改組，由新民入主，未來會把強恕中學改頭換面，希望改成「新民國際中學」，希望114學年度就能讓新民小學畢業生銜接上國中學制，不過還要看教育局的審核速度。

饒邦安表示，強恕受到少子化影響衝擊，加上原本重點偏體育，改制後建築、師資都會更新，轉為升學導向；因為新民小學是雙語學校，跟加拿大簽了雙聯學制，改制後未來也會著重在國際化與雙語教學等，現在強恕校園也有新大樓正在興建。

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北市教育局表示，接獲強恕學校法人函報其113年11月15日召開董事會議研商強恕高中學校更名，查該會議提案通過學校更名，惟議案中更名內容涉及附設國小部，因新設小學部屬學校改制事宜，非僅屬更名，需依相關規定提出改制申請。

強恕於1899年由江蘇省耆宿鈕永建創設。其前身為「吳會書院」，乃上海著名八大書院之一，後改辦學堂，名曰強恕，民國肇建，書院正名為「強恕中學」。原本毀於戰亂，後播遷來台，重組董事會，1950年4月正式上課；目前設有高中部普通科、高職部、進修部、雙語國中、國際部及幼稚園。（編輯：方沛清）1131213