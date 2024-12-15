開箱老照片》第一屆台北國際書展開幕

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（中央社網站）1987年（民國76年）12月15日：行政院長俞國華由新聞局長邵玉銘陪同參觀第一屆台北國際書展。

民國75年，新聞局決定籌辦國際書展，以增進國內出版業者對外國出版現況的了解，尤其希望業者對著作權的認識能夠跟上國際腳步。

第一屆台北國際書展由中央圖書館策畫，共有歐、美、亞洲地區11個國家，67家出版機構參展。為了增加國內業者與各國出版社的交流機會，書展前兩日只對專業人士開放。

76年12月15日書展開幕，行政院長俞國華與國際出版協會會長索馬維（Johan Somerwil）分別在剪綵前致詞。索馬維提到中華民國的著作權法逐漸完善，並舉辦國際性書展，顯示願意維護版權，對抗侵權行為。索馬維也在致詞中邀請台灣加入協會。

此後台北國際書展逐年擴大規模，成為國際文化交流的年度盛事，至113年已舉辦至32屆，明年預定在2月4日開展。

至於台北書展特色之一的「國家主題館」，第一屆並沒有設置，而是到87年第六屆台北國際書展，由雙年展改為每年舉辦一次後，才首度設置，並邀請德國擔任主題國。

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