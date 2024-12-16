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領先全台 嘉義水上鄉婦女滿35歲將補助乳超檢查

2024/12/16 17:01
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義水上鄉長林緗亭因確診乳癌，積極面對治療，她認為乳癌篩檢是保護婦女第一道防線，因此提案補助35至39歲女性進行免費乳房超音波檢查，預算獲代表會通過，明年實施。

健保署因應高齡化社會及乳癌年輕化趨勢，自明年起，放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上未滿75歲婦女，鼓勵有符合資格且有意願接受檢查者，請攜帶健保卡至醫療院所，或逕洽各地衛生局（所）或健康服務中心，接受乳房X光攝影檢查。

為彌補政策不足、降低乳癌對年輕族群的威脅，林緗亭以親身經歷為出發點，率全國之先推出水上鄉「35至39歲婦女乳房超音波檢查補助」方案，為女性健康加上一層保障。

林緗亭告訴中央社記者，此政策自治條例及預算分別於代表會召開定期會及臨時會一致通過，明年正式實施，預計每年可惠及約680名鄉內女性。

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只要設籍水上鄉滿6個月、年滿35至39歲的女性，明年起於乳房超音波檢查完成後3個月內可申請補助，每2年1次，最高補助檢查費用新台幣1250元。

林緗亭說，抗癌本身就是一大挑戰，身心靈素質都須良好，才能平安度過罹癌不舒服過程；年輕女性如果罹癌可能斷了一線「生」機，盼透過降低年齡免費乳篩政策，讓有意願生育女性可提前檢查早期發現乳癌徵兆，進而降低死亡風險，以及避免懷孕期間面臨罹癌折磨。（編輯：陳仁華）1131216

林緗亭
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