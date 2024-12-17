高雄本土登革熱增2例 苓雅區夫妻確診

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市昨天新增2例本土登革熱個案，為家住苓雅區的夫妻。市府衛生局表示，已針對個案居住地與活動地周邊警戒範圍執行緊急防治工作，呼籲苓雅區民眾出現疑似症狀速就醫快篩。

衛生局今天新聞稿表示，高雄市昨天新增2例本土登革熱個案，這也是入夏後第5、6例。2名確診個案為夫妻，分別為40多歲女性家管、30多歲男性工程師。

妻子12月9日開始出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、噁心等症狀，12月10日及13日、16日就醫，登革熱快篩檢驗結果NS1陽性、PCR陽性。丈夫12月13日出現症狀，13日、14日及16日就醫，16日檢驗確認感染登革熱第二型病毒。

疫調2人居住地為苓雅區普天里、苓雅區林德里。並顯示妻子可傳染期間曾前往三和市場；丈夫主要活動地則以住家及小港區工作地為主，夫妻共同主要的活動地點為文化中心，可傳染期曾停留鳳山區訪親。

衛生局表示，市府防疫團隊已於確診案通報第一時間針對居住地與活動地周邊警戒範圍執行「擴大採檢、地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊」三合一緊急防治工作。

此外，防疫團隊昨天針對苓雅區高風險社區林德里、普天里進行稽查，共查獲46個積水容器，其中5個積水容器已孳生病媒蚊幼蟲，並發現巷弄內多處髒亂點堆置廢棄物。

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防疫人員也針對苓雅區林中里一處工地稽查，共查獲9個積水容器，其中1個已孳生病媒蚊幼蟲，防疫人員開單告發並清除積水。衛生局表示，各公私場所的使用人、管理人應落實環境管理，如查獲孳生病媒蚊最高處新台幣1萬5000元。

衛生局也呼籲各級醫療院所提高通報警覺，加強問診及疑似個案通報。近日雖溫度驟降，但日夜溫差大，埃及斑蚊趨向室內而造成家庭群聚感染風險增加。如有疑似登革熱症狀，應儘速前往高雄市555家登革熱醫療合約院所就醫。（編輯：李淑華）1131217